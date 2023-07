Presidente polonês viaja à Ucrânia às vésperas da cúpula da Otan

Andrzej Duda pediu aos aliados ocidentais de Kiev que mostrem unidade; Polônia é um dos principais apoios para a entrada do país na aliança militar

Wojtek Radwanski / AFP Presidente polonês Andrzej Duda (esquerda) e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apertam as mãos



O presidente polonês, Andrzej Duda, pediu aos aliados ocidentais de Kiev que mostrem unidade neste domingo, 9, durante uma visita à Ucrânia, dias antes de uma importante cúpula da Otan na Lituânia. “Juntos somos mais fortes”, disse Duda nas redes sociais durante uma visita à cidade de Lutsk, no oeste da Ucrânia, com seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky. “A Ucrânia e a Polônia estão juntas, unidas na luta contra um inimigo comum”, disse o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram. A Polônia é um dos principais apoios da Ucrânia na Otan, a aliança militar à qual Kiev deseja aderir há anos. Zelensky voltou da Turquia no sábado após uma breve viagem ao leste da Europa para reunir apoio antes da cúpula da Otan em Vilnius, a capital da Lituânia, de 11 a 12 de julho, durante a qual as potências ocidentais oferecerão “garantias de segurança” a Kiev.

*Com informações da agência AFP