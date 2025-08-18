Prestes a ser reunir com Trump, Zelensky declara que Rússia não deveria ser ‘premiada’ por invadir a Ucrânia

Nas redes sociais, presidente ucraniano escreveu que Putin continuará ‘matando’ para ‘manter a pressão’ e para ‘humilhar os esforços diplomáticos’, concentrados em uma solução para o conflito

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Volodymyr Zelensky durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas, Bélgica



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (18) que a Rússia não deveria ser “premiada” por sua invasão, horas antes de um aguardado encontro em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com vários líderes europeus. Em uma mensagem nas redes sociais, Zelensky escreveu que o presidente russo, Vladimir Putin, continuará “matando” para “manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, e humilhar os esforços diplomáticos”, concentrados em uma solução para o conflito. “A Rússia não deveria ser premiada por sua participação nesta guerra”, acrescentou.

O presidente da Ucrânia ainda denunciou nesta segunda-feira os “cínicos” ataques russos, efetuados no mesmo dia em que serão buscadas fórmulas para uma paz negociada na reunião em Washington. “Vamos conversar com o presidente [americano, Donald] Trump sobre questões-chave. Juntamente com a Ucrânia, líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, União Europeia e Otan participarão da conversa. Todos buscam uma paz digna e uma segurança autêntica. E neste exato momento, os russos atacam Kharkiv, Zaporizhzhya, a região de Sumy e Odessa, destruindo edifícios residenciais e nossa infraestrutura civil”, escreveu Zelensky em sua conta na rede social X.

“A máquina de guerra russa continua a destruir vidas, apesar de tudo. [O presidente russo, Vladimir] Putin, cometerá assassinatos ostensivos para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, bem como para humilhar os esforços diplomáticos”, acrescentou. Zelensky se referiu especificamente a ataques em Kharkiv, com sete pessoas mortas, e em Zaporizhzhya, com três mortos e 20 feridos.

“Também houve um ataque russo deliberado contra uma instalação de energia em Odessa, de propriedade de uma empresa azeri, o que implica que foi um ataque não apenas contra nós, mas também contra nossas relações e nossa segurança energética. É precisamente por isso que buscamos ajuda para acabar com os assassinatos”, ressaltou.”É por isso que a Rússia não deve ser recompensada por esta guerra”, completou.

Zelensky e vários líderes europeus visitam Washington nesta segunda-feira (18) para discutir com Trump uma possível saída para a guerra na Ucrânia, que poderia incluir garantias de segurança para Kiev, mas também concessões territoriais. A visita acontece após a reunião de cúpula de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos e seu homólogo da Rússia no Alasca, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo. Zelensky não foi convidado e, após a reunião, Trump alinhou-se com a posição defendida há muito tempo pela Rússia, que exclui a necessidade de um cessar-fogo antes de alcançar um acordo de paz definitivo.

*Com informações da AFP e EFE