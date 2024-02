Primária simbólica republicana em Nevada tem vitória da opção ‘nenhum dos candidatos’

Resultado causou constrangimento para a ex-governadora Nikki Haley; no reduto dos democratas, prévias garantiram mais uma vitória de Joe Biden

TIMOTHY A. CLARY / AFP - JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump e Nikki Haley disputam candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano



A disputa simbólica das primárias do Partido Republicano em Nevada, nos Estados Unidos, na terça-feira, 6, teve como vitoriosa a opção “nenhum dos candidatos”. O resultado foi considerado embaraçoso para a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que foi a única candidata relevante a participar das prévias. Os demais candidatos importantes do partido, como o ex-presidente Donald Trump, escolheram participar das convenções do partido em Nevada. A disputa nas convenções são as únicas com validade para a indicação do candidato à Casa Branca. No mesmo dia, uma eleição primária dos democratas garantiu mais uma vitória do presidente Joe Biden.

*Reportagem produzida com auxílio de IA