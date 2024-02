Brasil enfrenta aumento preocupante de casos de dengue; governo pede mobilização nacional

País já registrou mais de 150 mil casos e 36 mortes pela doença neste ano; ministra da Saúde defende ‘união’ entre entes federativos: ‘Nenhuma ação isolada será suficiente’

BIANCA CANADA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil enfrenta situação de emergência devido ao aumento de casos de dengue



O Brasil enfrenta um aumento preocupante de casos de dengue. O alerta foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, em pronunciamento na terça-feira, 7. Várias cidades do país estão em situação de emergência devido ao grande aumento de casos da doença. A ministra pediu uma mobilização de toda a população, além do governo federal, governadores e prefeitos. Até o momento, já foram confirmados mais de 150 mil casos e 36 mortes em decorrência da doença neste ano. “É necessário reforçar a união do governo federal com governadores e prefeitos. É fundamental a participação de toda a sociedade. Nenhuma ação isolada será suficiente”, disse Nísia.

Para lidar com a situação, foi montado um Centro de Operações de Emergências, que irá analisar diariamente a evolução dos casos e coordenar as ações de todos os órgãos envolvidos. A ministra ressaltou a importância de seguir as medidas de prevenção, como tampar as caixas d’água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas e retirar água acumulada de vasos e plantas.

Além disso, Nísia Trindade também anunciou que a vacina Qdenga será utilizada no enfrentamento aos surtos de dengue. A previsão é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024, começando pela faixa etária de 10 a 14 anos. A escolha dos municípios prioritários para receber a vacina foi baseada na incidência da doença. São Paulo não está entre as cidades prioritárias, mas o secretário municipal da Saúde irá solicitar novamente ao Ministério da Saúde que a capital paulista seja incluída na lista.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA