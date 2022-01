Primeira aparição de pandas gêmeos nascidos no zoológico de Tóquio é comemorada

Xiao Xiao e Lei Lei, nascidos em junho, serão vistos ao longo de três dias por pouco mais de mil visitantes que compraram ingressos

Tokyo Zoological Park Society/Handout via REUTERS Xiao Xiao e Lei Lei foram expostos ao público pela primeira vez seis meses após nascer



O zoológico de Ueno, em Tóquio, comemorou nesta quarta-feira, 12, a primeira aparição pública dos pandas gêmeos Xiao Xiao e Lei Lei, nascidos em junho no local. Mesmo fechado desde a última quarta-feira, 5, por causa do avanço da variante Ômicron no Japão, o local abriu nesta quarta, quinta e sexta-feira exclusivamente para a exibição dos animais, que eram do tamanho da palma de uma mão ao nascer e agora, de acordo com a mídia internacional, têm “o peso de uma criança”. Ao todo, 1.080 pessoas conseguiram ingressos para visitar os animais no período. Para adaptar os pandas ao convívio com as pessoas que vão visitar o zoo, a equipe do local colocou os gêmeos e a mãe deles em um aposento especial com exposição ao barulho de um rádio que simula o movimento dos visitantes.