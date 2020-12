Primeira leva de vacinas contra Covid-19 deixa fábrica da Pfizer nos EUA

O carregamento coloca em movimento a maior campanha de vacinação da história do país em um momento crítico da pandemia, que tem registrado 3 mil óbitos diários

EFE/EPA/MORRY GASH / POOL Caixas com doses da vacina contra Covid-19 são preparadas na fábrica da Pfizer em Portage, no Michigan



Os primeiros caminhões carregando as vacinas contra a Covid-19 já deixaram a fábrica da Pfizer em Michigan, nos Estados Unidos. Logo nas primeiras horas da manhã deste domingo, 13, os funcionários da unidade começaram a operação retirando as doses do freezer e colocando-as em caixas com gelo seco especialmente desenvolvidas para manter a temperatura em -70 ºC. Depois, os lotes foram divididos entre os veículos para serem enviados para todas as partes do país. Segundo as autoridades federais, 145 centros de distribuição receberão o imunizante já na segunda-feira, enquanto 425 receberão na terça-feira e 66, na quarta-feira.

As vacinas, desenvolvidas pela Pfizer em parceria com a BioNTech, estão sendo divididas com base na população adulta de cada estado. A expectativa é que, nesse primeiro momento, três milhões de doses sejam distribuídas prioritariamente para profissionais de saúde e funcionários de asilos. A operação logística está acontecendo através de uma parceria público-privada que envolve o governo dos Estados Unidos e transportadoras como a Fedex e a UPS.

*Com informações de agências internacionais