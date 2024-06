Primeira-ministra da Dinamarca é agredida em Copenhague

Polícia e a inteligência da Dinamarca confirmaram o incidente e estão investigando, sem fornecer detalhes; um homem foi detido

Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, dirige-se aos participantes da 7ª Cimeira Anual sobre Democracia em Copenhaga, no Royal Danish Playhouse, em Copenhaga



A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi agredida em Copenhague. Testemunhas relataram que ela foi empurrada e um homem foi preso. Frederiksen ficou atônita após o ataque, mas não há informações sobre seu estado de saúde. A polícia e a inteligência da Dinamarca confirmaram o incidente e estão investigando, sem fornecer detalhes. O ministro do Meio Ambiente dinamarquês, Magnus Heunicke, expressou choque com o ataque à primeira-ministra. Testemunhas afirmaram que ela quase foi derrubada por um forte empurrão. Frederiksen não estava em compromisso político no momento da agressão. Ela lidera um governo centrista desde 2022, após antecipar eleições devido a pressões no Parlamento. O governo de Frederiksen tem sido marcado por turbulências, como a polêmica envolvendo a “crise dos visons” e medidas restritivas em relação à migração. A agressão ocorreu próximo às eleições ao Parlamento europeu. Líderes europeus condenaram o ato, destacando que a violência não tem lugar na política. Em um incidente recente na Eslováquia, o primeiro-ministro Robert Fico foi baleado por um escritor de 71 anos, sem sinais de extremismo político. Fico foi levado ao hospital em estado grave e passou por cirurgia. Os vizinhos do autor dos disparos o descreveram como um ex-segurança de shopping e escritor de poesia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA