Primeira-ministra da Dinamarca é diagnosticada com “chicote cervical leve” após agressão

Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, dirige-se aos participantes da 7ª Cimeira Anual sobre Democracia em Copenhaga, no Royal Danish Playhouse, em Copenhaga



A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, sofreu um “chicote cervical leve” – quando o pescoço dói por distesão involuntária – após ser agredida na sexta-feira no centro de Copenhague, após ser empurrada por um homem. Segundo o comunicado pelo gabinete do governo, na manhã deste sábado (8) a primeira-ministra cambaleou, mas não caiu no chão. A nota, citada pela agência de notícias “Ritzau”, diz que a primeira-ministra foi levada ao hospital Rigshospitalet na sexta-feira após a agressão, que causou um efeito “chicote cervical leve”. Frederiksen está em boas condições, mas ainda abalada pelo incidente, acrescentou o gabinete da primeira-ministra. Além disso, a participação planejada da premiê em eventos em Herlev, Rodovre, Roskilde, Holbæk e Slagelse neste sábado foi cancelada. O agressor, de 39 anos, que foi preso imediatamente após o ataque, será levado a um tribunal neste sábado, segundo a polícia.

O incidente provocou inúmeras reações de condenação e solidariedade por parte de membros do governo dinamarquês e dos líderes dos principais partidos políticos. “Isso não é a Dinamarca. Não atacamos nossos primeiros-ministros. Envio meus melhores pensamentos para Mette”, escreveu o vice-presidente e ministro da Defesa, o liberal Troels Lund Poulsen, na rede social X. Outros líderes, incluindo os primeiros-ministros de Portugal e da Itália e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, também enviaram mensagens de apoio a Frederiksen. “Mette Frederiksen é uma líder comprometida, uma pessoa maravilhosa e uma grande amiga. O ataque que ela sofreu nesta noite é um ataque contra todos nós que acreditamos em uma Europa de liberdade, tolerância e paz”, publicou Sánchez na sexta-feira na mesma rede social. Mette Frederiksen, de 46 anos, é chefe de governo desde junho de 2019: a primeira legislatura, à frente de uma coalizão de centro-esquerda; e desde dezembro de 2022, à frente de um Executivo de centro com dois grupos de direita.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de EFE