Primeira mulher chefe de polícia de Nova York renuncia após um ano e meio no cargo

Keechant Sewell, de 51 anos, surpreendeu colegas e o prefeito Eric Adams que reconheceu seu trabalho como ‘extraordinário’

EFE/Kevin P. Coughlin/Gobernación Nueva York Keechante foi a primeira mulher a assumir o cargo de comissária de polícia de Nova York



A comissária de polícia de Nova York e primeira mulher a ocupar o cargo, Keechant Sewell, renunciou após apenas um ano e meio à frente do maior departamento de polícia dos Estados Unidos, sem especificar os motivos. O prefeito Eric Adams, que a nomeou para o cargo em janeiro de 2022, agradeceu à comissária em comunicado oficial, no qual elogiou sua dedicação ao trabalho, que, segundo ele, levou a uma redução no número de crimes na cidade em todas as categorias, algo pelo qual os nova-iorquinos “têm uma dívida de gratidão com ela”. Sewell, uma mulher negra de 51 anos do Queens, enviou uma carta aos seus colegas informando-os de que está deixando o cargo e reconhecendo o trabalho “extraordinário” que eles fazem para proteger a cidade. “Tomei a decisão de renunciar ao meu cargo. Embora meu tempo aqui tenha chegado ao fim, nunca deixarei de defender e apoiar a NYPD, e sempre serei uma defensora do povo da cidade. Desde que me juntei a vocês, há quase um ano e meio, enfrentamos tragédias, desafios e vitórias tremendos juntos. Testemunhei sua compaixão, heroísmo e abnegação diariamente”, escreveu a agora ex-comissária na breve carta.

“A experiência reafirmou o que as pessoas em todo o mundo sempre souberam: vocês são um grupo extraordinário de servidores públicos que trabalham duro e se dedicam à segurança desta cidade, envolvendo nossas comunidades e compartilhando o que sabemos com nossos parceiros para o benefício do mundo”, acrescentou. O jornal “New York Post” relatou alguns possíveis motivos para seu pedido de demissão, como o fato de que ela não tinha permissão para tomar certas decisões sem autorização prévia do governo da cidade, em especial, promoções, e também diz que o prefeito Adams não sabia de seu pedido e foi pego de surpresa.

*Com informações da EFE