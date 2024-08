Primeiro-ministro da Índia afirma defender ‘veementemente a paz’ durante visita histórica na Ucrânia

Narendra Modi foi o primeiro chefe de governo indiano a visitar o país do Leste Europeu

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (à direita) e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi (à esquerda) apertam as mãos ao final de uma cerimônia de assinatura durante sua reunião em Kyiv



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez um apelo por uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia durante sua visita a Kiev nesta sexta-feira (23), considerada “simbólica e histórica” pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A visita de Modi ocorre em um momento em que as negociações diplomáticas entre Rússia e Ucrânia parecem distantes de um acordo para encerrar a invasão russa, que já dura dois anos e meio. Apesar das boas relações da Índia com Moscou, Modi enfatizou que seu país “apoia firmemente a paz” entre as partes em conflito. “Ficamos fora da guerra com grande convicção, mas isso não significa que fomos indiferentes”, afirmou Modi, o primeiro chefe de governo indiano a visitar a Ucrânia.

Durante a visita, Modi e Zelensky demonstraram um gesto de amizade ao se abraçarem na entrada do palácio presidencial. A Índia busca manter um equilíbrio entre seus laços com a Rússia e sua aproximação com nações ocidentais, que veem a Índia como um aliado estratégico contra a China. Modi reforçou o compromisso da Índia em fornecer ajuda humanitária à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, justificou os laços energéticos entre Índia e Rússia, ressaltando que Nova Déli “geralmente não impõe sanções a nenhum país”, mantendo a importação de petróleo russo.

A Casa Branca comentou que a visita de Modi à Ucrânia pode ser útil para promover a visão de Zelensky de uma “paz justa”. No entanto, Modi evitou condenar explicitamente a invasão russa desde o início do conflito em fevereiro de 2022, abstendo-se nas resoluções da ONU contra a Rússia. No início de julho, Modi se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, onde os dois líderes se abraçaram e discutiram a cooperação bilateral. Zelensky criticou a visita, classificando-a como um “golpe devastador nos esforços de paz.”

