‘Zona-tampão’ em Kursk reduz ataques russos contra a Ucrânia, afirma Kiev

EFE/EPA/GEORGE IVANCHENKO As regiões de Sumy, Chernihiv e Kharkiv estão no centro das atenções, embora a primeira seja a mais afetada



A ofensiva ucraniana na região de Kursk levou a uma diminuição da intensidade das incursões e ataques russos contra a região vizinha de Sumy e outras áreas fronteiriças, segundo disse nesta sexta-feira (23) à agência de notícias “Ukrinform” o porta-voz do Serviço Estatal de Fronteiras, Andrii Demchenko. “As ações das Forças de Defesa ucranianas perto da região de Sumy estão criando uma zona-tampão, o que, claro, ajuda os territórios próximos a serem bombardeados com menos frequência do que antes”, afirmou Demchenko, referindo-se às regiões das cidades ucranianas próximas da Rússia que agora sofrem menos dos ataques dos invasores russos. No entanto, ainda assim, a Rússia continua os seus ataques diários contra as zonas fronteiriças da Ucrânia com aviação e artilharia, advertiu o porta-voz.

As regiões de Sumy, Chernihiv e Kharkiv estão no centro das atenções, embora a primeira seja a mais afetada, acrescentou Demchenko. No entanto, segundo observou, o número de incursões transfronteiriças russas diminuiu de forma especialmente dramática. “A atividade dos grupos inimigos de sabotagem e reconhecimento, que descaradamente se envolveram em batalhas com soldados ucranianos ou tentaram atirar em civis que passavam perto da fronteira, diminuiu significativamente”, enfatizou Demchenko. A operação ucraniana em Kursk visa criar uma zona-tampão em território russo e reduzir o “potencial de guerra” do inimigo, segundo revelou no último domingo o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte