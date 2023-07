Primeiro-ministro de Israel é internado e passa por cirurgia para implantar marcapasso

Apesar da operação, Benjamin Netanyahu prometeu estar presente na votação de uma polêmica reforma judicial nesta segunda-feira, 24

EFE/EPA/ABIR SULTAN Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que está "muito bem" depois de passar por uma cirurgia para implantar um marca-passo



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que está “muito bem” depois de passar por uma cirurgia para implantar um marcapasso neste domingo, 23, véspera da votação no parlamento de uma polêmica reforma judicial que levou dezenas de milhares de manifestantes às ruas. O parlamento deve votar nesta segunda-feira, 24, um projeto de lei que limita o poder de juízes da Suprema Corte de anular decisões do governo que considerem “irrazoáveis”. Horas antes do início do debate, o gabinete de Netanyahu anunciou que o primeiro-ministro, de 73 anos, se submeteria à cirurgia, dias depois de ser hospitalizado por uma tontura. Na tarde deste domingo, Netanyahu agradeceu a seus apoiadores pela preocupação e aos médicos do Sheba Center por seus cuidados. “Como podem ver, estou muito bem”, disse ele em um vídeo. Apesar da operação, prometeu estar presente na votação. O hospital confirmou que sua condição era boa. “Ele permanecerá sob supervisão médica no departamento de cardiologia”, afirmou em um comunicado. A reforma judicial proposta por seu governo de extrema-direita dividiu a nação e, desde sua apresentação em janeiro, provocou um dos maiores movimentos de protesto da história de Israel.

*Com informações da AFP.