Primeiro-ministro de Portugal renuncia ao cargo após acusação de corrupção

Antonio Costa declarou que as funções de premiê ‘não são compatíveis’ com qualquer suspeita de sua integridade

LUDOVIC MARIN / AFP Antonio Costa renuncia ao cargo de primeiro-ministro de Portugal



O primeiro-ministro de Portugal, Antonio Costa, apresentou nesta terça-feira, 7, sua demissão ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. A renuncia ao cargo acontece após o premiê ter o nome envolvido em um escândalo de corrupção. “As funções de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeita da minha integridade. Nestas circunstâncias, apresentei minha demissão ao presidente da República, que terá agora de aceitá-la formalmente”, declarou Antonio Costa à imprensa. Em comunicado, o Ministério Público anunciou que investiga Costa e vários membros de seu gabinete por supostos crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência. O Ministério Público realizou buscas em “espaços utilizados pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro” e disse que vários suspeitos falaram do envolvimento de Costa no caso para “desbloquear procedimentos”. A investigação, na qual foram feitas buscas em mais de 40 locais, se concentra em concessões de mineração de lítio nas minas de Romano e Barroso, no norte do país, assim como em um projeto para uma usina de hidrogênio e outro para a construção de um centro de dados, ambos em Sines. O Ministério Público emitiu mandados de prisão para o chefe de gabinete do primeiro-ministro, o prefeito de Sines e dois dos seus administradores na empresa Start Campus, bem como um advogado, que serão levados ao tribunal para interrogatório. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente do Conselho de Administração da Agência Portuguesa do Ambiente também foram declarados “arguidos” (suspeitos formais, uma figura anterior à acusação).