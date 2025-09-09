Primeiro-ministro do Nepal renuncia após onda de protestos
Após manifestações contra bloqueio das redes sociais que deixaram ao menos 19 mortos, KP Sharma Oli, declarou que decisão busca ‘dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas’
O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, anunciou nesta terça-feira (9) sua renúncia, depois que a repressão aos protestos de segunda-feira (8) – contra as restrições impostas às redes sociais e contra a corrupção – deixou pelo menos 19 mortos. “Renunciei ao cargo de primeiro-ministro com efeito a partir de hoje (…) com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política e à resolução dos problemas”, afirmou o primeiro-ministro em uma carta dirigida ao presidente.
Os protestos começaram na segunda-feira (8) na capital Katmandu e em outras cidades, contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção. Ao menos 19 pessoas morreram e, segundo a Anistia Internacional, a polícia utilizou munição letal contra os manifestantes. As autoridades posteriormente suspenderam o bloqueio, que afetou 26 sites, entre eles Facebook, YouTube, X e LinkedIn, que não se registraram dentro do prazo estipulado.
Oli, de 73 anos, iniciou o quarto mandato no ano passado, depois que o Partido Comunista, do qual é integrante, formou uma coalizão de governo com o Congresso Nepalês (centro-esquerda). O descontentamento é crescente neste país de 30 milhões de habitantes devido à instabilidade política, corrupção e baixo crescimento econômico.
A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, segundo estatísticas oficiais, e o desemprego se aproxima do índice de 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares, segundo dados do Banco Mundial. O país se tornou uma república federal em 2008 após uma longa guerra civil e um acordo com o qual os maoistas entraram no governo, e a monarquia foi abolida.
*Com informações da AFP
