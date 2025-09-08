Jovem Pan > Notícias > Mundo > Protestos no Nepal contra bloqueio das redes sociais termina com 17 mortos e 400 feridos

Protestos no Nepal contra bloqueio das redes sociais termina com 17 mortos e 400 feridos

Ministério nepalês da Comunicação e Tecnologias da Informação anunciou no dia 4 de agosto o bloqueio de 26 plataformas, entre elas Facebook, YouTube e LinkedIn, por não terem se registrado perante sua administração, como determina a lei

Photo by PRABIN RANABHAT / AFP manifestação no nepal Policiais da tropa de choque dispararam gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes durante um protesto em frente ao Parlamento em Katmandu, no Nepal

Pelo menos 17 pessoas morreram e 400 ficaram feridas, nesta segunda-feira (8), em Katmandu, capital do Nepal, quando a polícia dispersou uma manifestação contra o bloqueio das redes sociais e a corrupção. O protesto ocorreu depois que o Ministério nepalês da Comunicação e Tecnologias da Informação anunciou, na quinta-feira, o bloqueio de 26 plataformas, entre elas Facebook, YouTube e LinkedIn, por não terem se registrado perante sua administração, como determina a lei. A decisão foi tomada em cumprimento a uma deliberação nesse sentido emitida em 2023 pela Suprema Corte do país.

A ONU pediu, nesta segunda-feira, a abertura “rapidamente” de uma investigação “transparente”, segundo um comunicado de Ravina Shamdasani, porta-voz do escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A situação se tornou violenta nesta segunda-feira, quando vários manifestantes tentaram cruzar o cordão de segurança e acessar o Parlamento, ao que a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, jatos d’água, golpes de cassetetes e disparos de munição letal.

Desde que o bloqueio entrou em vigor, as plataformas que seguem em funcionamento, como o TikTok, são inundadas por vídeos questionando a vida luxuosa dos filhos dos políticos. O governo tinha dado às empresas gestoras das redes sociais um prazo de sete dias para se registrarem junto aos seus serviços, designar um representante local e uma pessoa encarregada de gerenciar possíveis litígios resultantes de seu uso.

*Com informações da AFP
