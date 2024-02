Primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh renuncia

Mohammad Shtayyeh apresentou sua renúncia ao presidente palestino nesta segunda; decisão ocorre em meio a discussões sobre o plano pós-guerra em Gaza

Zain JAAFAR / AFP

O primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, Mohammad Shtayyeh, apresentou nesta segunda-feira, 26, sua renúncia ao presidente palestino, Mahmoud Abbas. O anúncio foi feito por Shtayyeh no início de uma reunião com todo o gabinete governamental da ANP em Ramallah, na Cisjordânia ocupada. “Coloquei a renúncia do governo à disposição do presidente Mahmoud Abbas na última terça-feira, 20 de fevereiro, e hoje a apresento por escrito”, afirmou. Segundo ele, a decisão ocorre “à luz dos desenvolvimentos políticos, de segurança e econômicos” relacionados à escalada do conflito na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. “Um ataque feroz e sem precedentes, um genocídio, tentativas de deslocamento forçado, fome em Gaza, intensificação do colonialismo, terrorismo de colonos e repetidas invasões de campos e aldeias em Jerusalém e na Cisjordânia”, lamentou.

A demissão em bloco do governo da ANP acontece em um momento em que se discute o plano pós-guerra para a Faixa de Gaza, com a incógnita sobre qual entidade assumirá o controle civil do enclave palestino. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, defende que a ANP – que atualmente governa pequenas áreas da Cisjordânia ocupada – seja a entidade que assuma funções executivas na Faixa de Gaza quando a guerra terminar, depois de o Hamas tê-los expulsado em 2007. “Continuaremos em confronto com a ocupação e a Autoridade Nacional Palestina seguirá lutando para estabelecer o Estado nas terras da Palestina”, acrescentou Shtayyeh. Por fim, o primeiro-ministro agradeceu ao presidente Abbas por “sua sabedoria e seu apoio”; e a seus ministros por “seu trabalho excepcional em circunstâncias excepcionais”.

*Com informações de EFE