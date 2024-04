Primeiro-ministro pró-independência da Escócia renuncia ao cargo

Humza Yousaf foi o primeiro muçulmano a chegar ao poder no país; a decisão foi tomada dias antes do Parlamento votar uma moção de desconfiança contra ele

O primeiro-ministro escocês pró-independência, Humza Yousaf, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (29), ameaçado por um voto de censura poucos dias após pôr fim ao governo de coalizão entre o seu partido, o SNP, e os ambientalistas. A superação das atuais divisões políticas “só pode ser feita por outra pessoa no comando”, declarou em coletiva de imprensa, acrescentando que permanecerá no cargo até que o seu sucessor seja nomeado. Yousaf, de 39 anos, foi eleito líder do SNP, o Partido Nacional Escocês, em março de 2023, após a renúncia de Nicola Sturgeon. Na última quinta-feira (25), ele anunciou o fim da coalizão governamental entre seu partido e os ambientalistas, uma semana após renunciar a um compromisso climático fundamental. Após a renúncia do primeiro-ministro, o Parlamento terá 28 dias para encontrar um novo primeiro-ministro.

O SNP, o grupo com maior número de deputados no Parlamento local de Edimburgo, governa desde 2021 graças a uma coalizão com o partido Verde. As oposições Conservadora e Trabalhista apresentaram moções de censura contra Yousaf, que serão submetidas a votação esta semana. Os Verdes anunciaram que votarão contra o primeiro-ministro. Agora sem maioria, o SNP procura novos aliados, mas, segundo a BBC, descartou uma aliança com o Alba, outro partido pró-independência. O partido está ameaçado por uma forte ascensão do Partido Trabalhista na Escócia antes das eleições legislativas britânicas, que ainda não têm data, mas que devem ser marcadas antes do final de janeiro de 2025.

