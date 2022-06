Primeiro turista espacial brasileiro fala como foi fazer ‘bate-volta’ no espaço: ‘Surreal’

Victor Hespanha foi um dos seis tripulantes a viajar na nave da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos

Reprodução/Instagram/blueorigin Victor Hespanha é o segundo brasileiro a viajar para o espaço



O engenheiro de produção Victor Hespanha fez um breve relato após se tornar o segundo brasileiro a viajar ao espaço. O “bate-volta” aconteceu neste sábado, 4, e durou cerca de quatro minutos. Visivelmente emocionado, ele declarou nos stories do Instagram: “Não sei o que dizer. É muito grande, é muito forte. Não sei o que falar direito, só falo que Deus é muito bom, às vezes, sem a gente merecer”. Ainda sem encontrar palavras para detalhar sua experiência, Victor se limitou a dizer: “Foi emocionante, indescritível, surreal”. O brasileiro fez história ao se tornar o primeiro turista espacial do país. Ele viajou pela Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, empresário que também é dono da Amazon. A viagem suborbital aconteceria originalmente no dia 20 de maio, mas precisou ser adiada por questões de segurança. Ao todo, a nave, que não precisa de piloto, contou com cinco tripulantes, sendo que nenhum deles é astronauta profissional. Victor conseguiu uma das vagas ao ser sorteado entre compradores de uma NFT. O lançamento da nave aconteceu nos Estados Unidos. O primeiro brasileiro a viajar para o espaço foi o astronauta e ex-ministro Marcos Pontes, em 2006.