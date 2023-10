Princesa Leonor completa 18 anos, jura lealdade à Constituição e pode assumir trono espanhol 

Herdeira iniciou recentemente treinamento militar para seguir os passos de seu pai, o rei Felipe VI; uma multidão mostrou seu apoio em frente ao Parlamento da Espanha

EFE/Rodrigo Jiménez Princesa Leonor acompanhada da sua irmã, a Infanta Sofia, a bordo do Rolls Royce, um dos veículos históricos da Casa Real, saúda os cidadãos a caminho do Palácio Real



A princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, jurou lealdade à Constituição nesta terça-feira, 31, ao completar 18 anos, a idade da maioridade na Espanha, o que a legítima como futura rainha. A partir de agora ela poderá suceder legalmente a seu pai, o rei Felipe VI, como chefe de Estado. “Juro cumprir fielmente os meus deveres, manter e fazer cumprir a Constituição e as leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autônomas e ser fiel ao rei”, disse Leonor de Borbón com uma mão estendida sobre um exemplar da Constituição. Ela prestou juramento de fidelidade à Constituição e de lealdade ao rei, seu pai, Felipe VI, em ato solene perante as Cortes Gerais, no Parlamento espanhol. Esse ato demonstra a continuidade da dinástica, e ela pode assumir em qualquer momento, em caso de morte, abdicação ou incapacidade de seu pai. A princesa foi aplaudida por vários minutos após completar o juramento consagrado no artigo 61º da Constituição espanhola.

Após concluir seus estudos em Madri e no Reino Unido, Leonor iniciou recentemente três anos de treinamento militar, assim como seu pai. Na Espanha, uma monarquia parlamentar, a Constituição estabelece que o homem tem preferência para herdar a Coroa, mas Leonor não tem irmãos homens. Diferentemente de seu avô, o rei emérito Juan Carlos I, que abdicou em 2014 por escândalos no final do reinado, Leonor suscita sinais de simpatia, em um país no qual o debate sobre a monarquia é perene. Juan Carlos I não esteve presente na cerimônia, mas espera-se que ele compareça à comemoração privada no palácio El Pardo. Os eventos previstos para o dia incluem uma recepção às autoridades e a uma representação da sociedade no Palácio Real de Madri, onde a herdeira da coroa espanhola fará o seu primeiro discurso após o juramento, e uma celebração familiar no Palácio de El Pardo, na capital espanhola, onde se espera a presença dos avós. A luxuosa cerimônia foi realizada no Parlamento da Espanha, mas pode ser acompanhada em telões gigantes colocados na Puerta del Sol, no centro de Madri, e em outros locais da capital do país. Nos arredores do Parlamento, uma multidão mostrou seu apoio, agitando bandeiras espanholas.

A presidente do Congresso, Francina Armengol, considerou o evento “histórico” e descreveu a princesa como “uma digna representante deste país moderno, aberto ao mundo, uma mulher jovem, próxima da maioria da sua geração”. Vestida com um terno branco, Leonor foi aplaudida durante vários minutos, após completar o juramento na Câmara do Parlamento. O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, marcou presença na cerimônia. Prestes a deixar o cargo, o mandatário está negociando um novo Executivo para permanecer no poder, mas, para isso, precisa dos votos dos independentistas catalães e bascos. Também não estiveram na formalidade representantes de partidos separatistas catalães, bascos e galegos e uma parte da esquerda radical, que nunca participam de reuniões com o rei. “Nem monarquia, nem constituição. Democracia. Liberdade. Repúblicas”, declararam os partidos independentistas em um manifesto nesta terça-feira, que disseram representar “o sentimento de milhões de pessoas (…) que não reconhecem nem protegem o regime monárquico espanhol”.

*Com informações das agências internacionais