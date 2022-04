Principal navio da Rússia afunda no Mar Negro após série de explosões

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o cruzador de mísseis foi para debaixo do oceano enquanto era rebocado em meio a uma tempestade; Ucrânia alega ter atingido o navio

EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Moskva, navio-símbolo da Rússia, sofreu com explosões



O navio Moskva, considerado carro-chefe da frota russa no Mar Negro, afundou nesta quinta-feira, 14, após uma série de explosões. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o cruzador de mísseis foi para debaixo do oceano enquanto era rebocado em meio a uma tempestade. “Durante o reboque do cruzador Moskva para o porto de destino, o navio perdeu sua estabilidade devido a danos no casco recebidos durante um incêndio pela detonação de munição”, diz o documento, divulgado pela agência de notícias estatal “TASS”. Mais cedo, os russos informaram a tripulação foi evacuada.

As notícias sobre a causa do incidente, no entanto, são conflitantes. A Rússia afirmou que um incêndio ocorreu no cruzador de mísseis guiados, fazendo com que as munições a bordo explodissem. A Ucrânia, por sua vez, alega ter atingido o Moskva com dois mísseis de cruzeiro antinavio Neptune de fabricação ucraniana. “Mísseis Netuno protegendo o Mar Negro causaram danos muito sérios”, disse Maksym Marchenko, governador ucraniano da região ao redor do porto de Odesa, nas redes sociais. A perda do cruzador de mísseis da era soviética, de qualquer forma, é um duro golpe para as forças armadas da Rússia, que se prepara para um novo ataque na região leste de Donbas.