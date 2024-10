Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann vai ser solto em 2025

Christian Brueckner foi inocentado em um processo judicial na Alemanha, onde foi julgado por delitos ocorridos em Portugal entre 2000 e 2017

Reprodução Atualmente, Brueckner cumpre uma pena de sete anos por estuprar uma mulher em 2005



Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em Portugal, está programado para ser solto em setembro de 2025. Ele foi inocentado em um processo judicial na Alemanha, onde foi julgado por delitos ocorridos em Portugal entre 2000 e 2017. Atualmente, Brueckner cumpre uma pena de sete anos por estuprar uma mulher em 2005, na mesma localidade onde Madeleine desapareceu, a Praia da Luz. Durante um julgamento, um ex-colega de cela de Brueckner alegou que ele confessou ter sequestrado uma criança em 2007, ao invadir uma propriedade no Algarve. No entanto, o Ministério Público não encontrou evidências suficientes para formalizar uma acusação relacionada ao desaparecimento de Madeleine. Apesar das alegações, Brueckner sempre negou qualquer envolvimento no caso. O desaparecimento de Madeleine McCann, que ocorreu em 2007, continua a ser um dos casos mais intrigantes.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA