Ministério da Saúde investiu mais de R$ 2,5 bilhões no combate a dengue

Em 2023, o Ministério da Saúde do Brasil alocou mais de R$ 2,5 bilhões para enfrentar o crescente número de casos de dengue no país. Este investimento significativo está sendo direcionado para estados, municípios e o Distrito Federal, com o objetivo de fortalecer o atendimento médico e público em diversas regiões afetadas. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério, cerca de 580 municípios e nove estados já decretaram situação de emergência devido à arbovirose. Para mitigar o surto, o Ministério da Saúde destinou aproximadamente R$ 44 milhões especificamente para os estados mais impactados. Além disso, foram liberados cerca de R$ 130 milhões para garantir que as cidades permaneçam abastecidas com inseticidas, uma medida essencial para controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Este esforço é parte de uma estratégia abrangente para reduzir a incidência da dengue e proteger a saúde pública.

No que diz respeito à vacinação, o Brasil investiu R$ 500 milhões na aquisição de vacinas contra a dengue. Até agora, 21 municípios, incluindo o Distrito Federal, já foram contemplados com a distribuição das doses. Mais de 6 milhões de doses da vacina foram distribuídas, suficientes para imunizar cerca de 3,2 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Este esforço de vacinação é crucial para criar uma barreira imunológica e reduzir a transmissão da doença entre a população jovem. O Ministério da Saúde também anunciou a contratação de mais de 9 milhões de doses adicionais para 2025.

