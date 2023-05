Principal vilão de Star Wars, Darth Vader é condenado ao congelamento no Chile; entenda

Julgamento fez parte de um exercício educativo em comemoração ao Dia do Patrimônio; ele teve pena reduzida de perpétua para 30 anos

Esteban GOMEZ / AFPTV / AFP Darth Vader teve pena reduzida para 30 anos de congelamento



Uma inédita condenação no Chile chamou atenção e despertou interesse de várias pessoas no domingo, 28. Isso porque, Darth Vader, vilão da franquia ‘Star Wars’, foi julgado e condenado pelo Tribunal de Apelações de Valparaíso, uma cidade localizada a 120 km a oeste de Santiago. Apesar de ter sido muito bem encenado, a decisão faz parte de um exercício educativo em comemoração ao Dia do Patrimônio, que foi celebrado no final de semana. Darth Vader, que já havia sido condenado ao congelamento perpétuo, teve sua pena reduzida com esse novo aval. A acusação contra ele era por ter decepado a mão de seu filho Luke Skywalker (o que acontece no episódio O Império Contra-Ataca), foi determinado que “o que está sendo condenado é a mutilação, e não o que o Sr. Vader fez antes.” Por este motivo e tendo em conta as penas previstas no código penal espacial, Vader foi condenado na justa pena, que é a de “permanecer congelado por 30 anos em carbonite, sendo proibido de se aproximar por 30 anos a vítima, Luke, a pelo menos três planetas de distância”, concluiu o tribunal. O advogado de defesa de Vader, Juan Carlos Manríquezuan Carlos Manríquez, argumentou que seu pedido era por “nada mais e nada menos de justiça”. “É um ser humano com direitos, ainda que em parte. É quase uma máquina, mas também é um homem. É um pai”. A presidente do Tribunal de Apelações, María del Rosario Lavín, disse que o objetivo era trazer a Justiça, “tão pouco compreendida, para mais perto da população”, acresentando que e sua carreia judicial, teve “criminosos terrivelmente ruins, então a presença de alguém como Darth Vader não é novidade”, disse o magistrado. Durante o Dia do Patrimônio, instituições, museus e organizações de todo o país, incluindo o palácio presidencial de La Moneda, abriram as suas portas gratuitamente para partilhar o seu patrimônio com a comunidade.