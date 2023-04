Príncipe Andrew se recusa a cumprir ordem de despejo e revolta Charles III a 23 dias da coroação 

Monarca tem trabalhado para simplificar a monarquia e reduzir os custos, reformulando algumas das condições de vida de alguns membros da família real

O príncipe Andrew, duque de York, da Grã-Bretanha, reage ao sair no final do tradicional serviço religioso do dia de Natal da família real na Igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham, Norfolk, leste da Inglaterra, em 25 de dezembro de 2022



A três semanas da coroação, marcada para dia 6 de maio, o rei Charles III não está tendo dias fáceis. Isso porque mais um desentendimento familiar veio a público nesta quarta-feira, 12. De acordo com o portal ‘Page Six’ o príncipe Andrew está se recusando a cumprir a ordem de despejo de uma das propriedades da família real, no Royal Lodge, em Windsor, – e é avaliada em 30 milhões de libras (mais de R$ 186 milhões) – uma atitude que vai contra a ordem dada pelo monarca, que tem trabalhado para simplificar a monarquia e reduzir os custos, reformulando algumas das condições de vida de alguns membros da família real. “Andrew não quer sair porque a propriedade é vista como um símbolo da realeza sênior, uma propriedade importante no portfólio da família. Mas William, que é o herdeiro do trono, está de olho”, disse uma fonte ao jornal, acrescentando que “isso se transformou em uma verdadeira batalha que ele nunca esperava e o deixou cansado e furioso”. Além da residência, Charles também teria cortado a ajuda de custo de R$ 1,5 milhão que a rainha Elizabeth II pagava ao filho. Segundo o portal, Andrew já está com a chave da nova moradia, Frogmore Cottage, local que pertencia ao príncipe Harry e Meghan Markle, mas que também foram obrigados a ser retirar em março.