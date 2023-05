Príncipe Harry e Andrew ficam de fora da tradicional foto na sacada da família real

Filho mais novo e o irmão de rei Charles III estiveram presentes na cerimônia de coroação, mas não apareceram no Palácio de Buckingham

Oli SCARFF / AFP Rei Charles da Grã-Bretanha (2R) usando a coroa imperial do estado e a rainha Camilla (direita) da Grã-Bretanha usando uma versão modificada da coroa da rainha Mary juntam-se a outros membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham enquanto observam o sobrevoo da Força Aérea Real em centro de Londres em 6 de maio de 2023



O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, e o príncipe Andrew, irmão do monarca, ficaram de fora da tradicional foto da sacada, feita para encerrar a cerimônia de coroação, que durou um pouco mais de duas horas e foi realizada neste sábado, 6. Apesar de já ser esperado que os dois não participassem, havia especulações que de poderiam estar presentes, principalmente após a mídia local circular que Harry, que foi sozinho a cerimônia, tinha sido convidado para participar do almoço de família. Ele chegou sorrido a Abadia de Westminster e conversando com os primos, que também não possuem funções reais. Segundo a ‘BBC’, o filho mais novo do rei deixou o local sorrindo, após o fim da cerimônia. Diferente de Harry que teve uma boa recepção do povo britânico, Andrew foi vaiado pelas pessoas que estavam ao redor da Abadia. Ele foi excluído das funções reais após ser acusado de abuso sexual. Na sacada, junto ao rei e a rainha, estavam o príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, Catherine e seus filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Também estavam presentes os irmãos de Charles, a princesa Anne e o príncipe Edward, além de alguns netos de Camilla. Tanto Harry como Charles estão impedidos de atuar em nome do rei enquanto ele estiver doente ou no exterior, isso aconteceu após uma mudança na legislação feita pelo próprio monarca. Com a exclusão dos dois, a lista de substituto para ser rei interino foi ampliada para a princesa Anne e o príncipe Edward, irmão do monarca. Na lei de 1937, o rei pode ser substituído por sua esposa ou pelos quatro primeiros adultos na ordem de sucessão ao trono.