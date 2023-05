Príncipe Louis e princesa Charlotte protagonizam momentos de fofura na coroação do avô; confira

Filhos de William e Catharine conquistaram os fãs da família real

Dan Charity/POOL/AFP A princesa Charlotte e o príncipe Louis chegam à Abadia de Westminster



Filhos de William — primeiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido — e da princesa Catherine, a princesa Charlotte, de 8 anos, e o príncipe, Louis, 5, chamaram a atenção de quem acompanhou a cerimônia de coroação do rei Charles III. Os dois irmãos derreteram os corações dos súditos e de fãs da família real ao aparecerem de mãos dadas, caminhando perto dos pais. Louis ainda acenou para o avô e não conteve os bocejos na cerimônia, divertindo a internet. “E essas bochechas do Príncipe Louis? Deve pensar: ‘Está chovendo, eu poderia estar em casa, jogando videogame”, brincou um internauta. “O príncipe Louis tem sempre uma carinha de que vai aprontar algo”, disse outro. O casal ainda tem outro filho, George, de 9, que integrou o cortejo como pajem.

Confira os comentários da internet

E essas bochechas do Príncipe Louis? Deve pensar, chovendo e eu poderia estar em casa jogando vídeo game pic.twitter.com/UfpXo71PwZ — Tá Gravado Brasil! 🎬🎓 (@TaGravadoBrasil) May 6, 2023

FOFOS! A Princesa Charlotte e o Príncipe Louis de Gales na Abadia de Westminster para a Coroação de Charles! pic.twitter.com/rG15qpXxQY — The Crown BR (@thecrown_br) May 6, 2023