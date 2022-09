Príncipe Harry e Meghan Markle viajam às pressas para ver Rainha Elizabeth II

Casal, que já está na Europa, cancelou compromissos para se juntar à família real em Balmoral

EFE/EPA/Neil Munns Príncipe Harry e Meghan Markle já estavam na Europa cumprindo compromissos



O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, cancelaram os compromissos desta quinta-feira, 8, e estão a caminho de Balmoral, na Escócia, local em que a Rainha Elizabeth II se encontra sob supervisão médica. O casal já estava na Europa para cumprir a uma série de compromissos, mas ainda não tinha visitado nenhum membro da família real. “O duque e a duquesa de Sussex deveriam participar da cerimônia da premiação WellChild, em Londres, na noite desta quinta-feira, mas mudaram seus planos e estão viajando para ver a rainha”, declarou um porta-voz de Harry e Meghan, conforme divulgado pelo The Guardian. A rainha, de 96 anos, está sendo acompanhada por médicos no castelo escocês de Balmoral. O comunicado divulgado nesta quinta pelo Palácio de Buckingham informou que “após uma nova avaliação esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde” da monarca. O príncipe Charles está ao lado da mãe na residência escocesa, já o príncipe William está, assim como Harry e outros membros da família real, viajando para a Escócia para ver Elizabeth II.