Rainha Elizabeth II parabeniza Brasil pelos 200 anos de independência

Em comunicado, Monarca relembrou sua passagem pelo país em 1968 e enviou felicitações ao povo brasileiro

Frank Augstein/Pool via REUTERS Rainha Elizabeth II manda mensagem de parabéns para o Brasil por causa do bicentenário



A Rainha Elizabeth II da Inglaterra mandou, nesta quarta-feira, 7, uma mensagem de parabéns ao Brasil pelos 200 anos de independência. “Gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil”, dizia o recado compartilhado por meio do Twitter pela embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melaine Hopkins. No comunicado, a monarca relembrou da vigem que fez ao país em 1968. “Lembro com carinho da minha visita”, disse e desejou “que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”. O Brasil comemora nesta quarta o bicentenário de independência. Durante todo o dia vão haver celebrações para comemorar o dia. Para as comemorações, o governo de Portugal enviou o coração de Dom Pedro I.