Príncipe Harry será homenageado como lenda viva da aviação em cerimônia em Los Angeles

Filho mais novo do rei Charles III, serviu no exército britânico por uma década; escolha foi criticada na internet

Ben Stansall/POOL/AFP Príncipe Harry, veterano e piloto do Exército Britânico, será um dos quatro homenageados



O príncipe Harry, aos 39 anos, será homenageado como uma “lenda viva da aviação” em 2024. A organização responsável pela premiação anunciou a distinção nesta quarta-feira, 10. A cerimônia, que acontecerá em Beverly Hills, Los Angeles, no dia 19 de janeiro, será apresentada pelo ator John Travolta. O evento, em sua 21ª edição, tem como objetivo homenagear aqueles que fizeram contribuições significativas para a aviação e a indústria aeroespacial. O príncipe Harry, veterano e piloto do Exército Britânico, será um dos quatro homenageados deste ano. Ele voou em missões de treinamento nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, além de participar de missões de combate no Afeganistão. A organização destaca suas contribuições para a aviação, como salvar a vida de forças aliadas e civis, e também menciona sua criação dos Jogos Invictus para militares feridos e veteranos de todo o mundo.

No entanto, a escolha de Harry gerou controvérsias. Alguns usuários do X (antigo Twitter) questionaram a decisão, afirmando que outros pilotos militares também merecem o prêmio com base em suas conquistas. O evento, criado em 2003, substitui membros anteriores já falecidos por novas lendas vivas. O membro da realeza se juntará a outras figuras ilustres, como Buzz Aldrin, Tom Cruise e Elon Musk. A organização do evento defendeu a escolha do príncipe, destacando seu compromisso com causas humanitárias, bem-estar mental e preservação ambiental. Embora não esteja diretamente relacionado à aviação, seu trabalho com instituições de caridade, como Travalyst, African Parks, WellChild e Archewell Foundation, foi mencionado como parte de sua dedicação em provocar mudanças permanentes nas pessoas e nos lugares. Além disso, a organização elogiou a “compaixão, vulnerabilidade e honestidade” demonstradas pelo príncipe em suas memórias publicadas em janeiro do ano passado. Harry, filho mais novo do rei Charles III, serviu no exército britânico por uma década, alcançando o posto de capitão. Durante sua carreira militar, ele atuou como piloto de helicóptero militar Apache e reconheceu ter matado talibãs como parte de suas obrigações. Em uma entrevista em 2023, ele afirmou que sua carreira militar o ajudou a superar a morte de sua mãe, a princesa Diana, e a encontrar propósito em sua vida.