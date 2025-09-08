Príncipe Harry visitará o rei Charles III em sua viagem a Londres esta semana?

Herdeiro rompeu com a família real em 2020, mas afirma que gostaria de uma reconciliação com seu pai, que enfrenta um cancêr

Daniel LEAL / AFP Pai e filho não se veem desde fevereiro de 2024



O príncipe Harry chegou, nesta segunda-feira (8), a Londres para um evento beneficente, com a dúvida se em algum momento da semana se reunirá com seu pai, o rei Charles III, para tentar uma reconciliação após anos de tensões. Pai e filho não se veem desde fevereiro de 2024, quando Harry, que mora nos Estados Unidos, pegou um avião ao saber que o rei, de 76 anos, sofre de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

Seu encontro na residência do rei, Clarence House, em Londres, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para sua casa na Califórnia após passar uma noite em um hotel.

Desde então, voltou três vezes a Londres, mas em nenhuma dessas viagens se reuniu com a família real, com quem rompeu em 2020, acumulando ressentimentos. “Gostaria muito de me reconciliar com minha família”, disse esperançosamente em maio à BBC. “Não sei quanto tempo meu pai ainda tem”, acrescentou o irmão mais novo do príncipe William, herdeiro do trono.

Em 9 de julho, um encontro em Londres entre o responsável pela comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova encarregada de relações públicas de Harry, Meredith Maines, reacendeu as especulações. O The Mail on Sunday publicou uma foto da reunião.

‘Reconciliação possível’

Segundo o The Mirror, o rei e seu filho podem se encontrar esta semana. “Uma reconciliação é possível”, opinou o historiador e comentarista da realeza, Ed Owens. “Para sua reputação, após sua morte, uma reconciliação com o filho seria vista como algo muito positivo”, acrescentou à AFP.

O príncipe, de 40 anos, comparecerá na noite desta segunda-feira, em Londres, à gala beneficente da WellChild, que apoia crianças com deficiência. Padrinho da organização há 17 anos, fará um discurso e entregará um prêmio a uma menina.

Mais cedo, nesta segunda-feira, Harry visitou o castelo de Windsor, ao oeste de Londres, onde deixou flores no túmulo de sua avó, a rainha Elizabeth II, que morreu há três anos.

Na terça-feira, irá para Nottingham (norte da Inglaterra), onde visitará um estúdio de gravação para jovens e anunciará “uma doação” para outra organização, a Children in Need, que luta contra a violência infantil. “A grande pergunta, se eles se encontrarem (Charles III e Harry), seria: onde?”, questionou Joe Little, editor-chefe da Majesty Magazine, revista mensal sobre a realeza.

Contradições

Little considera que o rei deseja uma reconciliação, mas aponta as contradições de um príncipe que critica abertamente a família real e pede publicamente uma aproximação.

Depois de renunciar às suas obrigações reais e se mudar para a Califórnia com a esposa Meghan em 2020, Harry concedeu uma entrevista à estrela americana do ‘talk show’, Oprah Winfrey, em 2021, insinuando que alguns membros da família real são racistas.

No início de 2023, Harry publicou suas memórias, “O que sobra”, criticando seu irmão William, sua cunhada Catherine e também Camilla, sua madrasta. O príncipe também iniciou, e perdeu, uma batalha judicial no Reino Unido para obter proteção policial, com as mesmas condições de segurança de quando era membro ativo da família real. “Meu pai já não fala comigo por causa desta questão de segurança”, confessou em maio.

Meghan, muito criticada no Reino Unido, não voltou ao país desde o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Os filhos do casal, Archie e Lilibet, foram vistos pela última vez no Reino Unido no 70º aniversário do reinado de Elizabeth II, em junho de 2022.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista da realeza, um encontro “em privado”, longe da imprensa, poderia ser apenas o começo de um longo processo cheio de obstáculos. Sobretudo, levando em conta, segundo Fitzwilliams, que William não parece estar de forma alguma pronto para isso.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório