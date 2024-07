Procurador-geral da Venezuela acusa opositora María Corina Machado de ligação com ataque cibernético

Tarek William Saab afirmou que o Ministério Público está coletando provas para investigar a suposta tentativa de manipulação dos resultados eleitorais

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) deve divulgar em breve as atas com os resultados de mais de 30 mil mesas de votação das eleições realizadas no último domingo (28). Saab também fez acusações contra a opositora María Corina Machado, afirmando que ela estaria ligada a um ataque cibernético que prejudicou a contagem dos votos, supostamente originado na Macedônia do Norte. Além de Machado, Saab implicou o opositor Leopoldo López, que se encontra foragido na Espanha, como parte do esquema. O procurador informou que o Ministério Público está coletando provas para investigar a suposta tentativa de manipulação dos resultados eleitorais. Até o momento, Corina Machado não se pronunciou sobre as alegações feitas contra ela.

Durante o processo eleitoral, foram registrados 60 incidentes, incluindo 32 casos de destruição de materiais de votação e 17 prisões. Saab ressaltou que esses números são relativamente baixos, considerando a quantidade de centros de votação e equipamentos utilizados nas eleições. O Brasil está atento à divulgação das atas pelo CNE, considerando essa etapa crucial para garantir a transparência e a legitimidade do processo eleitoral. A comunidade internacional apresenta uma divisão em relação ao reconhecimento dos resultados, com alguns países exigindo a publicação das atas, enquanto outros parabenizam o presidente Nicolás Maduro pela sua vitória nas eleições.

