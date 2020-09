Programa Artemis: Nasa anuncia missão para levar a primeira mulher à Lua em 2024

Missão Artemis 3 tem como objetivo servir de teste para ‘primeiros passos humanos em Marte’

Nasa planeja enviar a primeira mulher à Lua em 2024



A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, anunciou nesta semana os planos para uma nova missão à Lua que vai incluir um homem e uma mulher. O pouso na superfície lunar deve acontecer em 2024, na missão Artemis 3, terceira fase do Programa Artemis. “Com o apoio bipartidário do Congresso, nosso esforço do século 21 para a Lua está bem ao alcance da América”, disse o administrador da Nasa, Jim Bridenstine. “Estamos voltando à Lua para descobertas científicas, benefícios econômicos e inspiração para uma nova geração de exploradores. À medida que construímos uma presença sustentável, também estamos construindo um impulso em direção aos primeiros passos humanos no Planeta Vermelho [Marte]”, completou.

Antes disso, a Nasa vai lançar dois testes de voo ao redor do Centro Espacial Kennedy para verificar o desempenho, suporte de vida e capacidades de comunicação do foguete e da cápsula onde viajarão os astronautas. A primeira missão está programada para 2021, sem astronautas, e a Artemis 2 terá tripulação, em 2023. Ambas serão realizadas no Sistema de Lançamento Espacial (SLS) e na espaçonave Orion. A agência também planeja construir uma infraestrutura na Lua para expedições mais longas com mais tripulação. A Nasa voltará a levar um homem à Lua depois de 55 anos. A primeira vez que o homem pisou na Lua foi em 1969, com a missão Apollo 11. Pelo mesmo programa, em 1972, a Nasa realizou a última viagem tripulada ao satélite.