Protesto em Londres de grupo pró-Palestina considerado terrorista pelo governo termina com 150 presos

Cerca de 150 pessoas foram detidas neste sábado (6) em Londres durante uma manifestação em apoio ao grupo Palestine Action, classificado como “terrorista” e proibido desde o início de julho, informou a polícia local. O protesto começou ao meio-dia em frente ao Parlamento britânico, reunindo centenas de pessoas que exibiam cartazes com mensagens como “Eu me oponho ao genocídio. Apoio a Palestine Action”, desafiando o risco de prisão. Na sexta-feira (5), a polícia já havia advertido que não hesitaria em deter quem manifestasse apoio explícito à organização.

“Não somos terroristas […] A Palestine Action tem o direito de existir. A proibição deve ser cancelada”, disse Polly Smith, aposentada de 74 anos. Outro manifestante, identificado apenas como Nigel, de 62 anos, afirmou: “Nosso governo decidiu proibir uma organização. É algo muito errado e deveria usar o tempo para tentar cessar o genocídio [em Gaza] em vez de tentar parar manifestações”. Nigel foi detido durante o protesto, enquanto outros manifestantes se posicionaram contra a prisão.

O grupo Palestine Action foi incluído na lista de organizações terroristas do Reino Unido no início de julho, após atos de vandalismo cometidos por seus militantes, incluindo ações em uma base da força aérea. Desde então, movimentos como Defend Our Juries organizam protestos contra a proibição, considerada “desproporcional” pela ONU.

Antes da manifestação deste sábado, mais de 800 pessoas já haviam sido detidas e 138 denunciadas por apoio ou incitação a uma organização terrorista. A maioria pode receber pena de até seis meses de prisão, enquanto organizadores dos atos arriscam até 14 anos de reclusão. No mesmo dia, outra manifestação pró-Palestina reuniu milhares de pessoas nas ruas de Londres.