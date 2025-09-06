Protesto em Londres de grupo pró-Palestina considerado terrorista pelo governo termina com 150 presos
Palestine Action foi incluído na lista de organizações terroristas do Reino Unido no início de julho, após atos de vandalismo cometidos por seus militantes, incluindo ações em uma base da força aérea
Tayfun Salci/EFE/EPAApoiadores do grupo proibido Palestine Action seguram cartazes durante protesto de desobediência civil na Parliament Square, em Londres
