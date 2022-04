Protesto no Peru deixa pelo menos um morto e cerca de 15 feridos

Manifestações estão acontecendo desde o dia 28 de março devido às altas nos preços dos combustíveis; segundo o líder dos trabalhadores agrícolas, a vítima é um trabalhador de 25 anos

EFE/ Aldair Mejía Manifestações no Peru se intensificaram após decreto de toque de recolher imposto por Pedro Castillo



Os protestos no Peru que acontecem desde o dia 28 de março devido às altas nos preços dos combustíveis em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia, deixou pelo menos uma pessoa morta e cerca de 15 feridas nesta quarta-feira, 6, durante confrontos que ocorreram pela manhã quando um destacamento da polícia tentou expulsar dezenas de trabalhadores agrícolas que estavam bloqueando a rodovia Pan-Americana – região de Ica, onde opepram muitas empresas do agronegócio. “Quinze feridos foram internados, nós temos um gravemente ferido. Há um civil que deu entrada já morto em consequência do conflito”, disse o diretor do hospital de Ica, Carlos Navea, em um comunicado por vídeo postado na página do Facebook do centro de saúde. Dos feridos, 12 são policiais e três manifestantes. Segundo o líder dos trabalhadores agrícolas Julio Carbajal a pessoas que não sobreviveu é um trabalhador de 25 anos de Huancavelica.

A tensão no Peru cresceu nesta semana após o presidente Pedro Castillo declarar toque de recolher. O Conselho de Ministros aprovou declarar a imobilidade cidadã (toque de recolher) das 2h00 da manhã até 23h59 da noite do dia 5 de abril para resguardar a segurança cidadã”, afirmou o esquerdista Castillo em uma mensagem ao país exibida na televisão perto da meia-noite de segunda-feira, 4. Entretanto, a medida foi derrubada no mesmo dia durante a tarde. “A partir deste momento, vamos tornar sem efeito esta imobilidade [toque de recolher]. Corresponde chamar o povo peruano à tranquilidade”, disse Castillo.