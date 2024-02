Protestos em Israel pedem renúncia de Netanyahu e retorno dos reféns

Das 136 pessoas que ainda estão em poder do Hamas, pelo menos 27 delas estariam mortas, de acordo com os serviços de inteligência

Milhares de pessoas foram as ruas de Tel Alviv, Jerusalém, Haifa e Beer Sheva neste sábado, 3, para exigir o retorno dos 136 reféns que permanecem na Faixa de Gaza após 120 dias de guerra e o fim do mandato do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. “Para que a minha geração acredite neste país, eles precisam voltar agora”, exclamou uma menina de 15 anos, prima do refém Itay Chen, que comemorou seu 20º aniversário nesta semana em cativeiro, segundo o jornal israelense “Haaretz”. Em Tel Aviv, na chamada Praça dos Reféns e sob o slogan “120 dias abaixo da terra”, em referência aos túneis do Hamas no enclave palestino, os parentes dos reféns exigiram que Netanyahu os traga de volta.

“Primeiro-ministro Netanyahu, traga-os de volta para casa a qualquer custo. Faça todo o possível, tudo, para trazer Itay e o restante dos reféns para casa vivos”, insistiu a jovem. Das 136 pessoas que ainda estão em poder do Hamas, pelo menos 27 delas estariam mortas, de acordo com os serviços de inteligência. Tanto em Tel Aviv como em protestos simultâneos em outras cidades do país, os manifestantes também exigiram a renúncia de Netanyahu, o qual acusam de má gestão e culpam pelo ataque que pegou Israel de surpresa em 7 de outubro, com consequências fatais. Israel e Hamas negociam há dias um cessar-fogo que envolveria a libertação de todos os reféns, mas até agora parece não haver acordo entre as partes, apesar da tentativa de mediação do Catar, dos Estados Unidos e do Egito.

