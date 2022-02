Pub mais antigo da Inglaterra declara falência após 1.200 anos

Ye Olde Fighting Cocks, do norte de Londres, enfrentava dificuldades antes da pandemia e com o lockdown a situação econômica se agravou

Reprodução/Facebook Pub inglês foi inaugurado em 793 e passou por muitas mudanças nos 1.200 anos



O Reino Unido irá perder um de seus locais mais emblemáticos. O pub Ye Olde Fighting Cocks, em St. Albans, no norte de Londres, anunciou na última sexta-feira em suas redes sociais que “entrou em administração”, uma ação comparada com declarar falência. É considerado o pub mais antigo da Inglaterra, com 1.200 anos. Segundo os proprietários, o local já enfrentava problemas por “aumentar as taxas e impostos comerciais” antes da pandemia de Covid-19, mas a paralisação pela doença elevou o nível de dificuldades. “A pandemia foi devastadora e nossas margens de lucro já apertadas não nos deram nenhuma rede de segurança”, explicou a administração em comunicado. “Gostaria de agradecer à minha equipe leal, a todos os visitantes do pub, principalmente os frequentadores, mas também aqueles de todo o mundo, os fornecedores, as bandas e músicos que tocaram aqui, a comunidade de St Albans e meus amigos e minha família, por todo o amor e apoio nos últimos dez anos”, escreveram na página do Facebook.

O Ye Olde Fighting Cocks foi criado em 793, e a atual estrutura foi construída no século 11. Nos séculos 19 e 20, o local realizava brigas de galo e daí venho o nome. Em meados dos anos 1.800, a Inglaterra proibiu a briga de galos e o pub passou a se chamar ‘O Pescador’, mas retomou o nome antigo em 1872. Segundo um levantamento da CNN, os britânicos passaram a beber mais em casa, mesmo antes da pandemia. Ao todo cerca de 25% dos bares fecharam no Reino Unido entre 2008 e 2018.