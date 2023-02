Putin acusa Otan de participar da guerra na Ucrânia ao fornecer armas

Presidente russo afirma que países da Organização do Tratado do Atlântico Norte enviaram ‘dezenas de bilhões de dólares’ em armamento, o que configura atuação indireta nos conflitos

EFE/EPA/PAVEL BEDNYAKOVSPUTNIK/KREMLIN POOL Putin afirma que países atuam de forma indireta ao fornecerem armas



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de participação no conflito na Ucrânia por meio do fornecimento de armas a Kiev. “Estão enviando dezenas de bilhões de dólares em armas à Ucrânia. Isto é realmente participação. (…) Significa que estão participando, embora de forma indireta, nos crimes executados pelo regime de Kiev”, afirmou Putin em uma entrevista ao canal Rossiya-1 exibida neste domingo, 26. O russo insiste que o Ocidente deseja destruir Moscou e que as cerca de 30 nações “têm apenas um objetivo: separar a ex-União Soviética e sua parte principal, a Federação Russa”. Vladimir Putin concedeu a entrevista durante evento patriótico organizado na quinta-feira, 23, véspera do aniversário de um ano do início da ofensiva militar russa contra a Ucrânia. Na entrevista, o presidente russo também reiterou seu apelo por um mundo multipolar e afirmou que não tem dúvida de que isto vai acontecer. “Agora que as tentativas (dos Estados Unidos) de reconfigurar o mundo à sua própria semelhança – após a queda da União Soviética – levaram a esta situação, somos obrigados a reagir”, concluiu.

*Com Agence France-Presse