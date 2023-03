Putin admite impacto negativo das sanções e garante que guerra híbrida com ocidente vai durar ‘muito tempo’

Essa foi a primeira vez que o líder russo falou sobre o assunto; fala vem após ele se vangloriar nos últimos meses da capacidade do país para se adaptar a esta nova situação

Pela primeira vez desde o começo do conflito com a Ucrânia, o líder russo, Vladimir Putin, admitiu que as sanções ocidentais podem impactar negativamente na economia russa a médio prazo. “As sanções impostas à economia russa podem realmente ter um impacto negativo sobre ela no médio prazo”, disse o presidente, em uma reunião com o governo, transmitida pela televisão. A fala vem após ele se vangloriar nos últimos meses da capacidade do país para se adaptar a esta nova situação. Nesta quarta, o Kremlin também afirmou que a guerra híbrida da e as potências ocidentais vai durar muito tempo. “Se falarmos de guerra no sentido amplo, de confronto com os países ocidentais, essa guerra híbrida, vai durar muito tempo”, disse o porta-voz Dmitri Peskov. Mais de um ano depois do início da ofensiva na Ucrânia, “o desemprego está no seu nível mais baixo”, em 3,6%, e “no final de março a inflação vai cair abaixo dos 4%”, depois de ter subido para quase 20% um ano atrás, detalhou o presidente russo.

“O retorno a uma trajetória de crescimento não deve nos levar a relaxar”, acrescentou em seu discurso, no qual pediu esforços para “garantir a soberania econômica da Rússia“. Putin lançou um apelo ao governo e aos empresários para que “garantam o lançamento rápido de novos projetos nas indústrias transformadoras, particularmente na alta tecnologia”, setor afetado pela saída de inúmeros especialistas para o exterior. “Nosso sistema financeiro deve desempenhar um papel importante na resposta às necessidades dos exportadores. E temos que substituir as empresas ocidentais que trabalham nesse setor”, frisou. “Isso não significa que todos os problemas já estejam resolvidos”, advertiu, dirigindo-se aos membros de seu gabinete.