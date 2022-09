Putin alerta Macron sobre ‘consequências catastróficas’ de ataques à usina de Zaporizhia

Presidente russo culpa ucranianos por bombardeios recentes na região; Ucrânia nega autoria e responsabiliza o Kremlin

Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 28/02/2022 Líder russo chamou atenção para "ataques ucranianos regulares às usinas de Zaporizhia"



O presidente Vladimir Putin alertou seu homólogo francês, Emmanuel Macron, sobre as “consequências catastróficas” dos ataques à usina de Zaporizhia, na Ucrânia, considerada a maior da Europa e ocupada por tropas do Kremlin. Em conversa por telefone neste domingo, 11, o líder russo chamou atenção para “ataques ucranianos regulares às usinas de Zaporizhia, incluindo o descarte de resíduos radioativos, que podem levar a consequências catastróficas”, informou comunicado do Kremlin. Putin também teria informado Macron a respeito das “medidas tomadas por especialistas russos para garantir a segurança da usina e enfatizou a necessidade de pressionar as autoridades de Kiev para que parem imediatamente de bombardear a usina”. De fato, a usina nuclear tem sido alvo de ataques a bomba nas últimas semanas. Entretanto, ucranianos culpam as tropas da Rússia pelos bombardeios, enquanto os russos apontam responsabilidade da Ucrânia nos ataques recentes, que ampliam a tensão na região. Na última segunda-feira, 5, foi desconectado o último bloco reator em funcionamento na usina nuclear de Zaporizhia após bombardeio russo interromper as linhas de energia.

*Com Agence France-Presse