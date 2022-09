Caixão com a rainha Elizabeth II deixa Castelo de Balmoral e inicia cortejo até Edimburgo

A família real informou na manhã deste domingo, 11, que o caixão com o corpo da rainha Elizabeth II deixou o Castelo de Balmoral, onde ela morreu, e começou o traslado para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, capital da Escócia. De acordo com o comunicado, um cortejo foi iniciado às 6 horas (de Brasília) e irá percorrer 280 km, em uma viagem que pode durar até seis horas. O caixão ficará na Sala do Trono até a tarde da próxima segunda-feira, 12. Em seguida, ele será transportado até Londres. No último sábado, o Palácio de Buckingham confirmou que o funeral da monarca será realizado em 19 de setembro, na Abadia de Westminster, na capital inglesa.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.

Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.

The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz

