Sachsida diz que governo anunciará medidas para reduzir tarifas de energia

Ministro de Minas e Energia também revelou que o governo federal trabalha para diminuir o preço dos combustíveis e destacou os baixos índices de inflação

Anderson Riedel/PR - 08/04/2020 Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia, explicou as intenções do governo em baratear a energia elétrica



Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, anunciou na última sexta-feira, 7, medidas que devem baratear a conta de energia elétrica. A fala, realizada em entrevista à Voz do Brasil, explicou como será realizada as mudanças. “Isso vai ser possível com mudanças que vamos executar que vão reduzir a má alocação de recursos e reduzir as ineficiências do setor elétrico. O Ministério se preocupa com os brasileiros. Todos vão ter acesso a uma redução do preço da energia. A energia é um insumo básico na economia, com ela mais barata, é mais emprego e mais renda”, declarou. Segundo o ministro, as medidas ainda serão detalhadas nos próximos meses. A expectativa é que haja uma redução de 10% na conta da energia elétrica. “Isso diminui o custo de produção no Brasil, o que reduz o preço de todas as mercadorias. Por isso que nosso país está indo para um terceiro mês de deflação. Enquanto a Europa bate recordes de inflação, temos deflação. Aliás, pela primeira vez na historia, a infla~~ao brasileira será menor que a americana, a alemã e a inglesa”, informou. O ministro argumentou, ainda, que o governo tenta reduzir ainda mais os preços dos combustíveis, já que o carregamento do diesel adquirido pelo governo, chegou da Rússia. “É um fornecedor a mais que aumenta nossa segurança energética”, finalizou.

*Com informações da repórter Carolina Abelin