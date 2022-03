Putin avisa países vizinhos para não piorarem a guerra impondo sanções à Rússia

Presidente do país afirmou que vai tomar medidas duras para combater hostilidades

EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK Vladimir Putin, presidente da Rússia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avisou nesta sexta-feira, 4, que os países vizinhos ao seu território não devem intensificar as tensões neste momento de guerra contra a Ucrânia, que já dura mais de uma semana, desde a invasão do território ucraniano em 24 de fevereiro. “Não há más intensões nos nossos vizinhos. E também eu os aconselho a não escalarem a situação, que não imponham nenhuma sanção [econômica]. Cumprimos as nossas obrigações e seguiremos cumprindo-as”, disse o chefe de estado em um declaração televisionada. “Não vemos nenhuma necessidade de agravar [o conflito] ou de dificultar as nossas relações. Todas as nossas ações, se surgem, surgem exclusivamente em resposta a alguma ação hostil contra a Federação Russa“, frisou Putin. A aparição do presidente russo na televisão foi feita direto de sua residência fora de Moscou, durante uma cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no norte do país.

Também nesta sexta, o governo russo pediu à população união em torno do presidente Vladimir Putin. “Agora não é hora de divisão, é o momento de união. E união ao redor do nosso presidente”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em um encontro com a imprensa, ao ser questionado sobre os apelos de personalidades da cultura contrárias à guerra. “Há de fato debates acalorados entre as personalidades da cultura. Há quem apoie o presidente, que apoia o presidente com sinceridade. E há quem não entende o que está acontecendo”, disse, estimando ser necessários “explicar as coisas para eles pacientemente”. Muitas petições cidadãs circulam contra a guerra, entre elas as de personalidades culturais, mas também de profissionais da área médica.