Putin chama aliados de Kiev de ‘porquinhos europeus’

Em discurso a militares, presidente russo critica alinhamento da Europa com gestão Biden e afirma que objetivos na Ucrânia serão alcançados ‘pela força ou pela diplomacia’

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 13h29 - Atualizado em 18/12/2025 13h42
Presidente russo Vladimir Putin discursa durante uma sessão plenária da 22ª reunião anual do Valdai Discussion Club, em Sochi Putin chama aliados de Kiev de 'porquinhos europeus'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elevou o tom das críticas ao Ocidente nesta quarta-feira (17) ao chamar os aliados da Ucrânia de “porquinhos europeus”. Durante a reunião anual do Ministério da Defesa, Putin afirmou que o país poderá tomar novos territórios ucranianos caso o governo de Kiev e a Europa rejeitem as propostas de paz apresentadas pelos Estados Unidos.

O insulto foi proferido em um contexto de crítica aos líderes europeus, a quem Putin acusou de terem apoiado os esforços da administração norte-americana anterior, sob Joe Biden, para enfraquecer a Rússia. Segundo o presidente, tais tentativas fracassaram e os países europeus agiram na expectativa de se beneficiarem de um suposto colapso russo.

Além dos ataques retóricos, o líder do Kremlin fez um alerta militar direto. Ele garantiu que as forças de Moscou avançam em todas as frentes e que os objetivos da Rússia serão cumpridos “pela força ou pela diplomacia”.

Putin enfatizou que, na ausência de negociações substanciais, ordenará o que classifica como a “libertação de terras históricas” através de meios militares. O conflito, iniciado em fevereiro de 2022, permanece como o ponto de maior tensão geopolítica entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria.

 
