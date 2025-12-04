Jovem Pan > Notícias > Mundo > Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como ‘úteis’, mas ressalta ‘trabalho difícil’

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como ‘úteis’, mas ressalta ‘trabalho difícil’

Declaração do presidente russo ocorre às vésperas do encontro do enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e de Jared Kushner com o principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, nesta quinta-feira (4)

  • Por Jovem Pan
  • 04/12/2025 08h59
EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL Putin Segundo Putin, o encontro foi longo porque as partes "tiveram que passar por cada ponto" da proposta de paz de Washington

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que suas conversas de cinco horas com enviados dos EUA sobre o fim da guerra na Ucrânia foram “necessárias” e “úteis”, mas também ressaltou o “trabalho difícil”, diante de algumas propostas inaceitáveis para o Kremlin.

Segundo Putin, o encontro foi longo porque as partes “tiveram que passar por cada ponto” da proposta de paz de Washington. “Esta foi uma conversa necessária, muito concreta”, disse o presidente russo. Havia disposições que Moscou disse estar pronta para discutir, enquanto outras “não podemos concordar”. “É um trabalho difícil”, acrescentou.

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, que é genro do presidente dos EUA, Donald Trump, se preparam para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, nesta quinta-feira (4), em Miami para mais conversas, de acordo com um alto funcionário do governo Trump que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato.

As conversas de alto risco fazem parte do renovado esforço de Trump para acabar com a guerra de quase quatro anos. O esforço de paz recentemente ganhou força, embora reconciliar as “linhas vermelhas” da Rússia e da Ucrânia ainda pareça ser uma batalha difícil.

Trump disse que Witkoff e Kushner saíram de sua sessão maratona com Putin no Kremlin confiantes de que ele quer encontrar um fim para a guerra. “A impressão deles foi muito forte de que ele gostaria de fazer um acordo”, disse Trump.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

