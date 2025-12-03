Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que fará ‘ataques terrestres a narcoterroristas em breve’, sem citar Venezuela

Trump diz que fará 'ataques terrestres a narcoterroristas em breve', sem citar Venezuela

Sobre a guerra da Ucrânia, o republicano comentou que o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, teve uma reunião ‘boa’ com o presidente russo

  03/12/2025 20h11
'Apoio a decisão de neutralizar embarcações de drogas'

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3) que os EUA farão ataques terrestres a narcoterroristas em breve, mas sem citar diretamente a Venezuela. “Apoio a decisão de neutralizar embarcações de drogas”, disse ele em coletiva de imprensa, fazendo referência ao recentes ataques militares no mar do Caribe e nos arredores da América Latina.

Sobre a guerra da Ucrânia, o republicano comentou que o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, teve uma reunião “razoavelmente boa” com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira (2). “Vamos ver o que acontece; minha impressão da reunião é que Putin quer acabar a guerra”, acrescentou.

O presidente dos EUA ainda pontuou que a segunda fase de plano de paz em Gaza será implementado, apesar das acusações de Israel de violação do cessar-fogo.

A respeito do comércio, Trump disse que pode deixar o USMCA expirar ou fazer outro acordo com o México e o Canadá.

*Com informações do Estadão Conteúdo

