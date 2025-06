Putin diz estar preocupado com mundo se encaminhando para 3º Guerra Mundial: ‘Isso é perturbador’

Em relação a guerra contra a Ucrânia, que se encaminha para o quarto ano, Putin declarou que russos e ucranianos são só um povo e ‘nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa’

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL Presidente da Rússia, Vladimir Putin



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse estar preocupado com o fato do mundo poder estar se encaminhando para a Terceira Guerra Mundial e citou a importânica de buscar soluções pacíficas. “”Isso é perturbador. Estou falando sem nenhuma ironia, sem nenhuma piada. É claro que há muito potencial de conflito, ele está crescendo e está bem debaixo de nossos narizes, e nos afeta diretamente. Isso exige, é claro, não apenas nossa atenção cuidadosa aos eventos que estão ocorrendo, mas também a busca de soluções, a busca de soluções, de preferência por meios pacíficos, em todas as direções.”, disse. Em relação a guerra contra a Ucrânia, que se encaminha para o quarto ano, Putin declarou que russos e ucranianos são só um povo e “nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa”. “Por que estamos fazendo isso? Porque eles [Ucrânia] representam uma ameaça para nós. Eles estão constantemente bombardeando as áreas de fronteira. Isso é resultado de suas ações”, disse Putin, enfatizando que a Rússia nunca duvidou do direito da Ucrânia à soberania, mas observou que, quando a Ucrânia declarou sua independência em 1991, o fez como um “Estado neutro”.