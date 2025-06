Presidente da China afirmou que ‘escalada das tensões afeta gravemente a segurança global’ e defendeu que o Conselho de Segurança da ONU deve assumir um papel mais relevante no processo

Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP Vladimir Putin e Xi Jinping durante cerimônia nos bastidores do St. Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo



O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (19), sobre a escalada de tensões entre Israel e Irã, que Pequim descreveu como “muito grave”. De acordo com comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, Xi apresentou quatro propostas da China diante do atual cenário. A primeira, segundo o comunicado, propõe um cessar-fogo imediato como a prioridade. Ele ressaltou que “o uso da força não é o caminho correto para resolver disputas internacionais” e que Israel, em particular, deve cessar as hostilidades o quanto antes para evitar uma escalada contínua.

A segunda proposta é a proteção de civis. Xi afirmou que “a linha vermelha da proteção a civis em conflitos militares jamais deve ser ultrapassada” e que “o uso indiscriminado da força é inaceitável”. A China também defendeu que as partes respeitem o direito internacional e facilitem a evacuação de cidadãos estrangeiros. Em terceiro lugar, Xi apontou que iniciar o diálogo e negociações é o “caminho fundamental”, e reiterou a necessidade de manter o rumo de uma solução política para o programa nuclear iraniano. Por fim, o presidente chinês afirmou que o esforço internacional para promover a paz é “indispensável”. Segundo ele, “a escalada repentina das tensões afeta gravemente a segurança global” e o Conselho de Segurança da ONU deve assumir um papel mais relevante nesse processo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Putin, por sua vez, afirmou que o ataque de Israel a instalações nucleares do Irã é “extremamente perigoso” e que o desenvolvimento do conflito “não atende aos interesses de nenhuma das partes”. O líder russo também afirmou que a Rússia está disposta a manter uma comunicação estreita com a China para “contribuir positivamente com o arrefecimento da tensão”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

em São Petersburgo