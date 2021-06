Putin diz que Alexei Navalny ignorou a lei russa e ‘estava ciente disso’

Em primeira cúpula com Biden, presidente russo afirmou que líder opositor desrespeitou a legislação mesmo sabendo que seria preso

EFE/EPA/DENIS BALIBOUSE /POOL Putin se reuniu com Biden em Genebra nesta quarta-feira



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira, 16, que o líder opositor russo, Alexei Navalny, ignorou as leis russas, mesmo sabendo que seria preso. Ele passou vários meses em tratamento na Alemanha após sofrer um envenenamento em agosto de 2020. Por causa disso, não compareceu a uma audiência judicial em dezembro. “Os órgãos do poder o convocaram (…), mas ele não compareceu, ignorou a lei e foi declarado em fuga”, disse Putin após sua primeira cúpula com o presidente americano, Joe Biden, em Genebra, na Suíça. Nalvany está preso em regime fechado desde janeiro, quando voltou para a Rússia. “Parto da premissa de que ele queria ser preso, ele estava ciente disso”, acrescentou Putin.

O chefe do Kremlin comentou ainda que a questão dos direitos humanos e a situação do líder opositor foram abordadas na cúpula por iniciativa dos Estados Unidos.”O presidente Biden trouxe à tona a questão dos direitos humanos e das pessoas que acreditam representar essas questões na Rússia”, disse Putin. O presidente russo também falou sobre a recente proibição do Fundo Anticorrupção Navalny na Rússia, afirmando que essa organização “fez chamadas públicas para a desordem, incitou publicamente menores a participarem de manifestações de rua e deu instruções sobre como fazer coquetéis molotov para usá-los contra agentes da lei”.

Por outro lado, Putin acusou os Estados Unidos de apoiarem as atividades de “agentes estrangeiros” na Rússia. “A legislação dos EUA estipula que Washington deve apoiar certas organizações políticas na Rússia. Mas, simultaneamente, a Rússia foi declarada como o inimigo. Então, que tipo de organização Washington apoia?” Desse modo, segundo antecipou o presidente russo, Moscou tratará “agentes estrangeiros” com “cautela”, mas sem proibir seu trabalho em território russo. “A declaração como agente estrangeiro não significa a cessação das atividades”, afirmou.

*Com informações da EFE