Otan agradece os EUA por conversas com Putin, diz Biden

Declarações do mandatário foram feitas em entrevista coletiva ao término da cúpula; encontro com o russo acontecerá em Genebra, na Suíça, daqui a dois dias.

EFE/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT Joe Biden participou da reunião da cúpula da Otan



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 14, que todos os líderes com os quais conversou durante a cúpula da Otan, em Bruxelas, o agradeceram pelo diálogo que terá com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin. As declarações de Biden foram feitas em entrevista coletiva ao término da cúpula. O encontro com Putin, em Genebra, será daqui a dois dias. “Acredito que falei com uns dez ou doze (líderes) e me disseram que estavam contentes com o que vou fazer”, relatou. O mandatário americano ressaltou que foi sincero quando chamou Putin de “assassino” e acrescentou que, de qualquer forma, “ele acha que não importa muito”. Perguntado se ainda considera Putin um assassino, Biden riu e disse: “Eu também rio”, referindo-se à reação de Putin durante uma entrevista ao ser questionado sobre a fala do americano quando o chamou de assassino. Perguntado se será capaz de confiar no líder russo quando se encontrar com ele, Biden enfatizou que primeiro irá verificar e depois confiar. O democrata lembrou que, no passado, já falou com Putin, o qual descreveu como “duro” e “brilhante”.

Apesar de ter se recusado a oferecer detalhes das suas expectativas quanto ao resultado da reunião, Biden disse que deixará claro “onde estão as linhas vermelhas”. “Vou deixar claro ao presidente Putin que existem áreas nas quais podemos cooperar, se ele escolher. Se ele optar por não cooperar e agir da forma como fez no passado, em matéria de cibersegurança e outras atividades, então nós responderemos”, argumentou. Sobre a Ucrânia, Biden declarou que a Otan vai colocar o país em uma posição em que poderá manter a sua segurança física.”Faremos todo o possível para que a Ucrânia esteja em posição de poder continuar a resistir à agressão física da Rússia”, disse Biden, que, no entanto, observou que não depende dele a adesão à Otan e que não é algo fácil de ser concedido.

*Com informações da EFE