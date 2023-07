Putin diz que estuda proposta dos países africanos para cessar guerra na Ucrânia

Declaração foi feita durante a cúpula Rússia-África, e em meio a cobrança de soluções após a suspensão do acordo de grãos que impacta a segurança alimentar mundial

Ilya PITALEV / SPUTNIK / AFP Putin estuda proposta da África para cessar conflito da Ucrânia



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira, 28, que está estudando com atenção as propostas de paz para guerra na Ucrânia dos países africanos. A declaração foi feita durante a cúpula Rússia-África que está sendo realizada nesta semana em São Petersburgo e onde as nações da região aumentaram a pressão sobre Moscou para arrumar uma saída para a guerra no Leste Europeu, que se encaminha para o segundo ano. O encontro acontece dias após a Rússia suspender o acordo de grão com a Ucrânia, alegando que seus objetivos não foram cumpridos. Neste ano, diferente de quatro anos atrás, apenas 17 chefes de Estado africano estão presentes, o número é menos da metade dos 43 que viajaram na última edição da cúpula. O tratado, firmado no ano passado com mediação da Turquia, evitou uma crise alimentar mundial e reduziu o preço dos alimentos. Rússia e Ucrânia são dois dos maiores produtos de grãos do mundo.

A suspensão do acordo aumento a insegurança alimentar no mundo. “Respeitamos suas iniciativas para o fim do conflito e as estudamos com atenção. As tentativas anteriores de mediação estavam monopolizadas pelas chamadas “democracias avançadas’, disse Putin. Moussa Faki Mahamat, presidente da União Africana, falou sobre a necessidade do acordo de grãos ser retomado e o conflito cessado. “As disrupções nas ofertas de energia e grãos devem terminar imediatamente. O acordo de grãos deve ser prorrogado para o benefício de todas as pessoas do mundo, dos africanos em particular”, declarou. Mahamat defende que a guerra precisa acabar com base na Justiça e na razão. A proposta africana não é bem clara, contudo, fala sobre:

Recuo das tropas russas;

Redução da escalada milita;

Remoção das armas nucleares táticas enviada para a Bielorrússia;

Alivio das sanções contra Moscou;

Suspensão do mandado de prisão que o Tribunal Penal Internacional emitiu contra o Kremlin.

Apesar de estuda pelo russo, a Ucrânia já rechaçou a proposta. Segundo os ucranianos, ela não dá garantias de que os russos abandonariam seu território e não fala nada sobre a devolução de territórios ocupados pela Rússia, incluindo a Crimeia, anexada em 2014. Na semana passada, quando tinha recebido a proposta, Moscou informou que os termos africanos eram muito difíceis de aplicar e Putin não fez grande alarde ao receber o plano. O líder russo já tinha dito em outra ocasião que estava analisando uma proposta de paz. O material em questão, era o apresentado pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial para assuntos do governo, chegou a viajar para Kiev para promover o plano. Contudo, o desencontro de Lula com Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7 no Japão, pode ter colocado em xeque do Brasil de mediar o conflito.